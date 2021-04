"Ça fait quatre ans que je n'ai pas pris l'avion" : l'interview militante de Lucie Lucas

Peut-on être comédienne et militante ? Pour Lucie Lucas, la question ne se pose même pas. L'héroïne de Clem, dont TF1 diffuse ce lundi la 11e saison, a décidé d'utiliser sa notoriété pour faire avancer des causes qui lui tiennent à cœur. "Je m'en sers pour essayer de construire le monde de demain, qui j'espère, sera plus enviable que celui d'aujourd'hui", nous explique la comédienne de 35 ans qui a quitté Paris pour aller vivre avec sa famille dans une ferme écologique en Bretagne où elle s'épanouit au contact de la nature.

"J'ai trouvé mon paradis ! C'est un sanctuaire de beauté, de bien-être et de bonheur", se réjouit cette maman de trois enfants qui est effarée par le monde dans lequel ils grandissent. "Les gens disent : 'Quand tout s'effondrera'... mais tout s'effondre déjà. Cet épisode de Covid, ce n'est qu'un début. Le permafrost est en train de fondre, donc on va se retrouver avec des virus vieux de millions d'années, auxquels on n'est pas du tout préparés", estime Lucie Luca,"catastrophée" par la quantité de masques non-recyclables qu'on utilise et qui vont polluer les océans et se retrouver "dans le ventre des animaux".