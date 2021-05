VIDÉO - Les amis de "Friends" reviennent jeudi : que sont devenus les héros de la série culte ?

ÉVÉNEMENT – Dix-sept ans après la fin de la série "Friends", David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston et Matt LeBlanc font leur grand retour le temps d'un épisode spécial baptisé "The Reunion" et diffusé ce jeudi simultanément aux Etats-Unis et en France sur Salto, puis sur TF1 prochainement.

Pour les fans de Friends, ils resteront à jamais Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross et Joey. Les amis du Central Perk. Mais depuis 2004, année de la dernière diffusion aux États-Unis, que sont devenus Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc, les stars de la sitcom arrêtée il y a plus de 15 ans ? Alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leurs retrouvailles dans un épisode spécial intitulé Celui où ils se retrouvent (The One Where They Get Back Together), diffusé ce jeudi à 9h30 du matin sur Salto (soit en simultané avec HBO Max, qui le diffuse le soir outre-Atlantique), puis prochainement sur TF1, petit zoom sur la carrière plus ou moins abouties des comédiens.

Jennifer Aniston, alias Rachel

Jennifer Aniston remporte le trophée de la meilleure actrice dans une série dramatique aux SAG Awards, en janvier 2020. − AFP

C'est sans conteste celle qui s'en est le mieux sortie. Après la fin de Friends, Jennifer Aniston a rapidement retrouvé le chemin des plateaux avec une préférence pour les comédies (Bruce tout-puissant, La Rupture, Comment tuer son boss ?, Marley et moi). Très appréciée du public, la comédienne de 52 ans qui a fondé en 2002 sa société de production (avec Brad Pitt), Plan B, a été nommée à plusieurs reprises aux Golden Globes. En 2015, elle relève même le défi de jouer une suicidaire qui tente de reprendre goût à la vie dans Cake. Côté vie privée, elle a été mariée durant cinq ans à Brad Pitt avant de se mettre en couple avec Justin Theroux, qu'elle quitte en 2018 après deux ans et demi de mariage et sept ans de vie commune.

Courteney Cox, alias Monica

Courteney Cox et son compagnon Johnny McDaid, musicien du groupe Snow Patrol. − AFP

En 2004, alors que Friends se termine, Courteney Cox, qui s'est illustrée dans Scream, se voit proposer le rôle de Susan dans Desperate Housewives. Une opportunité qu'elle refuse en raison de sa grossesse. Elle traverse ensuite un petit passage à vide avant de tourner dans quelques films (November, Zoom : L'académie des super-héros). Elle revient à la télévision en 2007 dans la série Dirt où elle incarne une rédactrice en chef de tabloïd, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il arrivera finalement avec Cougar Town, qui connaîtra six saisons (2009-2015). Courteney Cox a été mariée quatorze ans à David Arquette, le père de sa fille Coco, née le 13 juin 2004, et dont la marraine est Jennifer Aniston. Depuis 2013, la comédienne aujourd'hui âgée de 56 ans a retrouvé l'amour dans les bras de Johnny McDaid, musicien du groupe Snow Patrol.

Lisa Kudrow, alias Phoebe

Lisa Kudrow (à droite) est toujours très copine avec Courteney Cox et Jennifer Aniston.

L'interprète de la fantasque Phoebe a eu plus de mal à rebondir que ses copines après l'arrêt de Friends. Elle a donc décidé de créer ses propres séries, à commencer par Mon comeback, qui raconte les aventures d'une ex-star de sitcom qui essaie de renouer avec le succès. Dans Web Therapy, elle incarne une psy qui propose des séances par webcams interposées. Les deux fictions ont été acclamées par la critique. L'actrice de 56 ans a également joué dans quelques films (PS I Love You, Un hiver à Central Park) et des séries (Grace et Frankie, Unbreakable Kimmy Schmidt). Côté cœur elle est mariée depuis 1995 avec un publicitaire franco-américain avec qui elle a un fils, Julian, né en 1998. Et elle est toujours très amie avec Jennifer Aniston et Courteney Cox.

Matthew Perry, alias Chandler

Matthew Perry, à New York en 2017.

C'est celui qui a connu le parcours le plus mouvementé. Y compris durant les années Friends puisque l’acteur, âgé désormais de 51 ans, enchaînait déjà les cures de désintoxication. Après l'arrêt de la sitcom, il a tenté de percer au cinéma et à la télévision, mais sans succès. On l'a vu dans Mon voisin le tueur 2, Studio 60 on the Sunset Strip, Birds of America ou encore Givré. Il renoue temporairement avec le succès en 2014 avec la série The Odd Couple, l'histoire deux quadras divorcés qui vivent en colocation, qu'il produit, réalise, et dans laquelle il joue. La série sera diffusée pendant trois saisons. Côté cœur, il a enchaîné les conquêtes célèbres comme Julia Roberts ou Yasmine Bleeth. En 2020, il annonce ses fiançailles avec Molly Hurwitz, une agente littéraire.

David Schwimmer, alias Ross

David Schwimmer (ici en 2019) n'a pas tellement changé... − AFP

Il jouait l'amoureux transi de Rachel. Après Friends, David Schwimmer s'est lancé dans la réalisation. Le comédien de 54 ans qui s'était déjà exercé derrière la caméra en signant quelques épisodes de la sitcom a débuté avec, Cours toujours Denis, une comédie à l'humour british avant d'étonner en réalisant Trust, un long-métrage sur la pédophilie, avec Clive Owen. Il revient devant la caméra en 2016 dans American Crime Story : People vs O.J. Simpson, sur Netflix où il incarne Robert Kardashian, le père de Kim. Très investi dans la lutte contre les violences faites aux enfants, il est divorcé de la photographe Zoë Buckman avec qui il a eu une fille, Cléo, âgée de 10 ans.

Matt LeBlanc, alias Joey

Depuis "Friends", Matt LeBlanc s'est laissé pousser la barbe. − AFP

C'était le beau gosse dragueur de la série. Matt LeBlanc a eu beaucoup de mal à se débarrasser de son personnage, qu'il a d'ailleurs incarné de 2004 à 2006 dans une autre série, intitulée Joey. Il a tenté de s'imposer au cinéma, sans jamais réussir à y trouver sa place. Il s'est illustré à la télévision en 2011 dans Episodes, où il jouait son propre rôle. La série a connu un joli succès et s'est prolongée sur cinq saisons. Elle permet même à Matt LeBlanc de remporter le Golden Globe du meilleur acteur dans une sitcom. Fou de motos et de voitures, l'acteur présente par ailleurs la version britannique de l'émission "Top Gear" durant quatre saisons. On le retrouve ensuite dans la peau d'un père au foyer peu dégourdi dans Papa a un plan. Côté vie privée, l’acteur est en couple avec une assistante de production après avoir été marié avec Melissa McKnight, la mère de sa fille Marina Pearl, née le 8 février 2004. Il a confié que sa petite fille était atteinte d'une maladie du cerveau et des os, la dysplasie corticale.

Rania Hoballah, Léa Bons et FG

