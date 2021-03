"Giny et Georgia" : Taylor Swift épingle Netflix et sa blague "sexiste"

Dans un épisode, alors que les deux héroïnes se disputent au sujet de l'ancien petit ami de Ginny, celle-ci balance à sa mère : "Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu enchaînes les mecs plus vite que Taylor Swift !". Un passage que n'a pas vraiment apprécié la chanteuse suivie par plus de 88 millions de fans sur Twitter, qui balance un message cinglant à l'attention de la plateforme.

C'est une réplique qui ne passe pas. Taylor Swift a interpellé Netflix sur son compte Twitter pour faire part de son mécontentement. En cause, une réplique de la nouvelle série Ginny & Georgia, lancée le 24 février dernier, et qui raconte la relation conflictuelle entre une adolescente et sa mère qui fait parfois preuve d'immaturité.

Hey 'Ginny & Georgia', 2010 a appelé et il aimerait bien que tu lui rendes sa blague facile et profondément sexiste - Taylor Swift

"Hey 'Ginny & Georgia', 2010 a appelé et il aimerait bien que tu lui rendes sa blague facile et profondément sexiste. Et on arrêtait de dénigrer si nous arrêtions de dégrader les femmes qui travaillent dur en les définissant seulement par ce genre de conneries considérées comme amusantes ?", a écrit Taylor Swift sur le réseau social.

"Après Miss Americana, ce costume ne te va pas", a poursuivi la chanteuse qui fait référence au documentaire produit par le géant du streaming en 2020, et dans lequel Taylor Swift s’était livrée sur le sexisme dont elle était victime depuis le début de sa carrière. "Au fait, Joyeux Mois de l'histoire des femmes", a conclu Taylor Swift.