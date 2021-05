"House of the Dragon" : voici les premières images du spin-off de "Game of Thrones"

C'est la première série dérivée de Game of Thrones. HBO a dévoilé des images de House of the Dragon, dont le tournage a débuté en Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre. Basée sur le roman de George R.R. Martin, Fire & Blood, cette série inspirée de l'univers de "GOT" se déroulera 300 ans avant les événements de la fiction originale. Elle racontera la naissance et la disparition de la maison Targaryen, la famille de Daenerys.

On fera donc la connaissance de nouveaux personnages, à commencer par la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). Premier enfant du roi Viserys Targaryen, qui sera joué par Paddy Considine, elle est de sang pur et sait chevaucher les dragons mieux que personne. Seul problème : aux yeux des hommes, elle n'est qu'une femme. On découvrira aussi le personnage de Daemon Targaryen, le frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Incarné par Matt Smith (vu dans Doctor Who et The Crown), c'est un guerrier hors pair.