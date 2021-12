VIDÉO - Lucien Laviscount ("Emily in Paris") : "Alfie va faire sortir Emily de sa carapace"

Son expression préférée en français est "ménage à trois". Ça tombe bien : dans la saison 2 d'Emily in Paris, qui débarque ce mercredi 22 décembre sur Netflix, Lucien Laviscount joue le rôle d'Alfie, un charmant jeune homme originaire de Londres qui se retrouve malgré lui entre Emily et Gabriel. Mais contrairement au chef qui rend la vie de l'héroïne compliquée, Alfie, lui, est plutôt du genre tranquille. Et un poil sarcastique… "Il faut un peu de sarcasme dans la vie, non ?", lance Lucien Laviscount, le sourire aux lèvres. "C'est bien d'avoir quelqu'un qui ne prend pas les choses trop au sérieux. Alfie est parfait pour Emily, car il va la faire un peu sortir de sa coquille".

"Je suis quelqu'un de très direct et de très honnête à propos de mes sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est quelque chose que je partage avec Alfie". Au fait, après avoir passé 3 mois dans la ville de l'amour, pense-t-il que Paris est la ville la plus romantique du monde ? "Absolument. Paris est tellement romantique que je suis tombé amoureux de moi-même ! Et c'est la chose la plus importante, non ?".