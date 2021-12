Temps qui passe, masturbation et nouvelles amies : ultime trailer pour la suite de "Sex and the City"

PREVIEW – À une semaine de son arrivée sur Salto en France le 10 décembre, "And Just Like That…" fait grimper l’excitation chez les fans de Carrie and co avec une nouvelle salve d’images inédites.

La séquence figurait déjà dans la toute première bande-annonce. Avec une toute réplique. Leur table au restaurant est prête, mais elle est désormais "pour trois". On le sait depuis des mois, Carrie, Miranda et Charlotte continuent leur route sans Samantha dans A Just Like That… Mais c’est toujours difficile à admettre pour les admirateurs de la première heure de ces quatre new-yorkaises déjantées. À une semaine de son arrivée sur Salto le 10 décembre, la suite de Sex and the City se dévoile un peu plus dans un ultime trailer qui revient aux bases de la série culte. Des confidences, des réflexions, des looks inimitables. Et du sexe, bien sûr.

"Plus je vis, plus je trouve que tout est possible si vous avez de bons amis à vos côtés", narre Carrie Bradshaw derrière un micro. L’ancienne chroniqueuse anime désormais un podcast, sans rien perdre de son franc-parler. "Après toutes les années, tous les changements, vous êtes toujours vous", assure l’héroïne qui continue à discuter applications de rencontre et masturbation avec ses copines. Car oui, après 50 ans la vie ne s’arrête pas. Et c’est bien ce que compte démontrer la série, dont les actrices ont été attaquées sur les réseaux sociaux… tout simplement parce qu’elles avaient vieilli. "Il y a eu tellement de commentaires misogynes à propos de nous, ça ne serait jamais arrivé à un homme (…). Je sais à quoi je ressemble. Je n’ai pas le choix. Qu’est-ce que je vais faire ? Arrêter de vieillir ? Disparaître ?", s’est agacée Sarah Jessica Parler dans Vogue.

Dans la même interview, Cynthia Nixon (Miranda) dit "adorer qu’on n’essaie pas de rajeunir la série". "Je trouve ça révolutionnaire de faire une série sur des femmes d’âge mûr, avec leurs corps de femmes vieillissant", note-t-elle. La musique utilisée dans la bande-annonce suffit à se convaincre que dans And Just Like That..., nos héroïnes sont bien dans leurs pompes malgré le temps qui passe. "Je suis où je veux être, plus haut. Je suis tellement plus forte maintenant", chante Bishop Briggs. 50 is the new 20 ?

Delphine DE FREITAS

