"Sex and The City" remplace Samantha par une femme aussi "fougueuse et intrépide"

BEST FRIENDS FOREVER - La suite de la série culte, actuellement en tournage à New York, offrira à Carrie Bradshaw une nouvelle meilleure copine qui n’a rien à envier à la précédente. De quoi calmer les ardeurs des fans, déjà inquiets de ne pas voir revenir l’héroïne la plus piquante du programme incarnée par Kim Cattrall.

Les Spice Girls chantaient que l’amitié était éternelle. "Faux", pourraient leur rétorquer les amies les plus célèbres de New York qui ont perdu l’une des leurs en route. Mais que serait Sex and the City sans son quatuor phare ? Si la fantasque Samantha Jones n’apparaîtra pas dans la suite de la série culte que tourne actuellement HBO Max, les producteurs semblent lui avoir trouvé une remplaçante digne de ce nom. Sarah Jessica Parker a officialisé l’arrivée dans la bande de l’actrice Nicole Ari Parker sur Instagram la semaine dernière.

"Je chanterai des chansons d’amour des 70's avec ce trio jusqu’au bout de la nuit", écrit l’interprète de Carrie Bradshaw en légende de photos bras dessus bras dessous avec Cynthia Nixon, Kristin Davies et leur nouvelle copine. Des clichés que Nicole Ari Parker a elle-même partagés sur son compte Instagram. Un mois plus tôt, l’actrice américaine vue dans Boogie Nights et Chicago P.D. se disait "ravie d’être de retour dans la Grosse Pomme". Et plutôt à l’aise dans des escarpins qui auraient pu être trop grands pour elle. "Tout le monde dit qu’il ne pourra jamais y avoir une nouvelle Samantha, mais le personnage de Nicole remplit tout à fait cet espace", explique une source au Mail on Sunday ce week-end. Elle sera Lisa Todd Wexley, une mère de trois enfants vivant sur la très chic Park Avenue qu’on annonce aussi pétillante que l’héroïne portée par Kim Cattrall pendant six saisons et deux films.

Comme Samantha, Lisa est "fougueuse et intrépide". "Elle n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Elle sait ce qu’elle veut dans la vie et dans la chambre à coucher. C’est la meilleure amie de Carrie et elle fait partie intégrante de l’intrigue de la nouvelle série. Elle s’est intégrée très facilement au quatuor", insiste cette même source. De quoi rassurer les fans du programme, qui imaginaient déjà la suite de Sex and the City privée de sexe avec le départ de Kim Cattrall.

Caster une actrice métisse comme Nicole Ari Parker, c’est aussi un moyen pour les producteurs de faire taire les critiques qui ont longtemps pesé sur la série - jugée pas assez diverse. L’actrice britannique d’origine indienne Sarita Choudhury et l’ancienne star Latinx de Grey’s Anatomy Sara Ramirez figureront aussi au casting de ces nouveaux épisodes qui verront le retour des héros les plus emblématiques de Sex and the City. Les premières fuites parlent déjà d'une mort et d'un divorce. Qui a dit que la vie des héroïnes de SATC ne serait pas palpitante après 50 ans ?

Delphine DE FREITAS

