"Grey’s Anatomy" reviendra pour une saison 18

"Je suis arrivée au moment où je n’ai plus peur de demander ce que je mérite, ce qui vient avec les années", expliquait-elle à l’époque au Hollywood Reporter. Un tour de force dans une industrie encore dominée par les hommes qu’avait saluée auprès de LCI Kelly McCreary, qui incarne Maggie Pierce dans la série : "Je pense que ce qu'Ellen a fait, c'était de rappeler à tout le monde de regarder autour de soi et dire : "J'apporte aussi ma pierre à l'édifice. Je peux le quantifier de manière très spécifique. Je connais ma valeur et c'est à moi de décider comment je souhaite le faire reconnaître. Et je veux le faire reconnaître en étant payé plus". C'est une incroyable leçon pour tant de femmes". En plus d’Ellen Pompeo, Chandra Wilson (Miranda Bailey) et James Pickens Jr (Richard Webber) ont, eux aussi, obtenu des revalorisations salariales que la presse américaine qualifie de "conséquentes" sans toutefois mettre un chiffre dessus. Présents depuis le tout premier épisode, ils représentent à eux trois l’essence de Grey’s Anatomy.