"Week-end Family" : la série française de Disney+ avec Éric Judor, dévoile ses premières images

"Si pour certains le week-end c’est repos, pour nous, c'est cardio. Et pour moi, c’est jeux de mots", conclut le personnage incarné par Éric Judor qui n’est visiblement pas au bout de ses peines. Créée par Baptiste Filleul, la série Week-end Family sera composée de 8 épisodes de 30 minutes réalisés par Pierre-François Martin-Laval et Sophie Reine. Un programme feel-good qui partira à l’assaut des petits et grands en France et dans tous les pays où Disney+ est présent en 2022.