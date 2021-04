"HPI" avec Audrey Fleurot, une série policière à haut potentiel comique

Les meilleurs flics ne sont pas toujours ceux qu'on pense. La preuve avec Morgane, l'héroïne de HPI, la nouvelle série policière que lance TF1 ce jeudi. Âgée de 38 ans, cette femme de ménage fantasque qui jongle entre les petits boulots et ses trois enfants qu'elle élève toute seule, voit sa vie basculer lorsque la police décide de l'embaucher comme consultante. Car derrière son look décalé et sa grande gueule, Morgan a ce qu'on appelle un HPI, un haut potentiel intellectuel. Dotée d'un QI de 160, elle a des capacités d'analyse hors norme et une mémoire sans faille. Seul souci : Morgane déteste les flics. Autant dire que le courant passe mal avec l’inspecteur Karadec (Mehdi Nebbou), contraint par sa hiérarchie de faire équipe avec elle.

Série policière réjouissante, HPI doit beaucoup à la présence de la flamboyante Audrey Fleurot, que l'on retrouve dans un rôle à contre-emploi. Loin de son personnage d'aristocrate dans Le Bazar de la charité, elle campe avec malice et enthousiasme une héroïne fantasque et populaire. "Je n’avais jamais eu l’occasion de jouer ce genre de rôle alors que finalement, c’est peut-être celui dont je me sens le plus proche !", explique la comédienne dans le dossier de présentation de la série.