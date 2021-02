Casting, anecdotes, tournage : dans les coulisses de "Je te promets" Hugo Becker et Camille Lou, alias Paul et Becker dans "Je te promets". − JEAN-PHILIPPE BALTEL / AUTHENTIC PROD/TF1

SÉRIE TV – Adaptation française de la série à succès "This is Us", "Je te promets" arrive sur TF1 ce lundi soir. Voici dix choses à savoir sur cette fiction très attendue.

On en parle depuis des semaines. Je te promets arrive enfin ce lundi soir sur TF1. Adaptation française de This is Us, la série américaine portée par Milo Ventimiglia et Mandy Moore qui cartonne sur NBC, la fiction nous emmène à la rencontre d'une galerie de personnages, qui ont pour point commun d'être né le même jour. Il y a Paul et sa femme Florence, sur le point d'accoucher de triplés ; Michaël, joueur de football dans un gros club de Ligue 1, dont la carrière se retrouve brutalement arrêtée ; Mathis, un trader qui vient de retrouver son père biologique ; et Maud, une jeune femme en surpoids, qui n’arrive pas à maigrir. Avant de découvrir les premières images, voici dix choses à savoir sur la fiction emmenée par Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé et Narcisse Mame.

Hugo Becker a joué dans "Gossip Girl"

Dans Je te promets, il joue le rôle de Paul, un père de famille prêt à tout pour rendre heureux ses proches. Hugo Becker est un visage familier du petit écran. On l'a notamment vu dans Chefs, Au service de la France, Baron Noir, Osmosis et surtout Gossip Girl. C'est lui qui incarnait le rôle du prince Louis Grimaldi, sur qui Blair Waldorf avait jeté son dévolu.

Camille Lou et Mandy Moore, même combat

Comédienne appréciée du grand public, Camille Lou s'est glissée dans la peau de Florence, la femme de Jack, une ancienne chanteuse qui a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour pouvoir s'occuper de ses triplés. Tout comme Mandy Moore dans la version originale, Camille Lou, qui a débuté sa carrière dans la musique et les comédies musicales (1789, les Amants de la Bastille et La Légende du roi Arthur) n'a pas eu besoin de doublure pour pousser la chansonnette.

Jenifer avait été pressentie pour le rôle principal

Son nom avait circulé avec insistance. Et pour cause : la chanteuse Jenifer avait été approchée pour tenir le rôle de Florence. Elle avait même eu entre les mains les premières versions du scénario. Mais finalement, la coach de "The Voice" qui a fait la comédienne dans Traqués et dans Le Temps est assassin, a renoncé afin de pouvoir se consacrer à d'autres projets et passer plus de temps en famille.

Narcisse Mame, un habitué des séries

Narcisse Mame joue le rôle de Mathis. − EAN-PHILIPPE BALTEL / AUTHENTIC PROD/TF1

Le rôle de Mathis, le trader à la recherche de ses parents biologiques, a été confié à Narcisse Mame, un comédien de 34 ans que l'on a pu voir dans de nombreuses séries françaises. Il a notamment été à l'affiche d'Engrenages et du Bureau des Légendes, les deux séries à succès de Canal+. On l'a également aperçu la série Trauma, sur 13ème rue ainsi que The Eddy, la mini-série de Netflix avec Tahar Rahim et Leïla Bekhti.

Un comédien de "Demain nous appartient"

Pour jouer le rôle de Matis jeune, TF1 a fait appel à un comédien connu des téléspectateurs : Dembo Camilo, qui campe le personnage de Souleymane dans Demain nous appartient, le feuilleton quotidien de la chaîne. Une chance pour le jeune comédien qui se destinait à une carrière de footballeur, mais qui a dû abandonner son rêve après un problème au genou.

Bruno Sanches, de Catherine et Liliane est aussi au casting

Difficile de le reconnaître sans la perruque et le maquillage. Bruno Sanches, l'ex-moitié du duo comique de Canal+ Catherine et Liliane fait aussi partie de l'aventure. Dans Je te promets, il joue José, le Miguel français, le meilleur ami de Paul, incarné par Hugo Becker. Il n'apparaît que dans les épisodes de flash-back avec une moustache et un look très seventies.

Deux comédiennes pour le personnage de Florence

Nathalie Roussel et Lionel Astier, les versions âgées de Florence et José. − JEAN-PHILIPPE BALTEL / AUTHENTIC PROD/TF1

Grande différence avec la série américaine, la production a fait appel à deux comédiennes pour jouer le rôle de Florence. Dans la version originale, Mandy Moore incarne l'heroïne au fil du temps. Ici, pas de maquillage, ni de prothèses pour vieillir Camille Lou. La version âgée de la comédienne est jouée par Nathalie Roussel. C'est le cas aussi des personnages d'Amidou, le père biologique de Mathis et de José, dont les versions âgées ont été respectivement confiées à Bass Dhem (Les Bracelets rouges) et Lionnel Astier (Alex Hugo).

La Charente-Maritime à l'honneur

Contrairement aux Américains, la production de Je te promets a fait le choix de tourner uniquement en décors naturels, pour plus d’authenticité. Paul travaillant dans un chantier naval, il fallait situer l'intrigue au bord de la mer. Le tournage s'est donc déroulé entre Paris et la Charente-Maritime (La Rochelle, Rochefort, Fouras), où ont été filmées la majorité des scènes de flashback.

La musique, en forme de clin d'œil

Je te promets fait la part belle aux chansons du répertoire français, à commencer par le titre phare de Johnny Hallyday qui donne son nom à la série. Chaque épisode est bercé par des tubes qui revisitent 40 ans de l'histoire française (la série commence le jour de l'élection de François Mitterrand à la présidence, le 21 mai 1981). On entendra notamment des titres de Laurent Voulzy, Nino Ferrer, Alain Souchon, Francis Cabrel, Renaud ou encore Jean-Jacques Goldman.

Il existe déjà deux autres remake

Je te promets est la troisième adaptation de This is Us. La Turquie et les Pays-Bas, se sont eux aussi emparés du phénomène télé pour en faire une version locale. Dans la version turque baptisée Bir Aile Hikayesi et diffusé depuis octobre 2018 sur Fox Turkey, Jack est devenu Cem et Rebecca s'appelle Reyhan. Dans Dit Zijn Wij, la version néerlandaise, on suit l'histoire de Johan et Anna.

Rania Hoballah