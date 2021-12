Berlin, le dandy psychopathe de "La Casa de Papel", va avoir sa propre série

Le public serait-il fou d’avoir fait de lui l’un de ses héros préférés de La Casa de Papel ? "Absolument !", nous avait répondu avec humour Pedro Alonso lors du Festival de télévision de Monte-Carlo en 2019. "Dans la fiction, on peut se défaire des résistances de la vie normale et Berlin est un personnage qui accepte tout : le meilleur, le pire, l'indéfendable, la plus sombre des misères, les moments les plus tendres. C'est un cadeau, c'est un tutti-frutti spirituel et moral qui permet à chacun de jouer d'une manière que la vie ne permet habituellement pas. Tout ça est très attrayant", avait-il assuré. Un plaisir qu’il retrouvera dès le début du tournage dans les prochains mois.