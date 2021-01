Pourquoi vous allez succomber à "El Embarcadero", le thriller amoureux des créateurs de "La Casa de Papel"

Thriller amoureux complètement addictif, El Embarcadero est une réussite. Par son sujet tout d'abord : l'infidélité au sein du couple. Malgré un sujet mille fois vu et revu, la série nous pousse à réfléchir et à remettre au cause nos certitudes. Est-il possible d'aimer avec sincérité deux personnes à la fois ? Connaissons-nous véritablement celui ou celle avec laquelle on partage sa vie ? Comment réagir face à une trahison ? Sans jamais jeter la pierre à ses personnages, El Embarcadero explore

leurs motivations grâce aux allers-retours entre le passé et le présent, toujours avec bienveillance et sans aucun jugement.

Autre clé du succès, le casting emmené par Alvaro Morte, El Profesor de La Casa de Papel, qui parvient à rendre crédible les deux aspects d'Oscar. D'un côté le mari modèle, posé et amoureux de sa femme et de l'autre l'amant fougueux et sensuel, mais qui n'a rien d'un salaud. À ses côtés gravitent deux excellentes actrices : Verónica Sánchez (vue dans La Famille Serano), qui joue sa femme mais surtout Irene Arcos, que l'on a découverte dans la série de Netflix Elite. D'une beauté à couper le souffle, elle incarne une femme magnétique et sensuelle qui vit au beau milieu des sublimes marais de l’Albufera. Sublimée par une photographie envoûtante, elle parvient à subjuguer le spectateur qui se retrouve, à son tour, plongé dans une sorte de rêve éveillé.