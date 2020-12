Qui est Regé-Jean Page, le beau gosse de "La Chronique des Bridgerton" sur Netflix ?

L'histoire est racontée à travers la voix-off de Lady Whistledown, une mystérieuse femme, qui distille dans son journal les potins les plus croustillants sur les jeunes (et les moins jeunes) gens de la haute société dont la principale préoccupation est de marier leurs filles. Alors quand débarque Simon Basset, le mystérieux Duc de Hastings, un célibataire très riche et très convoité, c'est l'effervescence. Il faut dire que le rôle a été confié à Regé-Jean Page, un charmant comédien âgé de 30 ans qui fait désormais tourner les têtes de tous les fans de la série.

Né à Harare au Zimbabwe, Regé-Jean Page débarque à Londres à l'âge de 14 ans. Passionné par les planches, il intègre le Drama Center London et en ressort diplômé en 2013. Il joue alors dans des pièces de théâtre avant se retrouver dans la série de la BBC Waterloo Road. Mais c'est la mini-série Roots, qui raconte l'histoire d'une famille d'esclaves afro-américains sur trois générations, qui le révèle en 2016. Il y joue le rôle de Chicken George, le petit fils d'un guerrier mandingue réduit en esclavage. "C'était extrêmement intimidant. Avoir ce rôle était une énorme responsabilité et un poids considérable à porter", expliquait-il à Deadline à l’époque.

Au cinéma, on l'a aperçu dans les films Survivor, Mortal Engines et plus récemment Sylvie’s Love, sorti sur Prime Video. En 2018, il joue dans For the People, une série produite par Shonda Rhimes qui a été annulée après deux saisons. Il rebondit rapidement en décrochant le rôle de Simon Basset.