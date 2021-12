"Sex and the City" : accusé de viol et d'agression sexuelle, Chris Noth disparaît d’une publicité

C’est la publicité dont le monde a parlé la semaine dernière. Une courte vidéo qui n’existe désormais plus en ligne. Sauf chez ceux qui l'ont enregistrée. La marque de vélos d’appartement Peloton a supprimé de ses réseaux sociaux le spot dans lequel apparaissait Chris Noth après la publication de témoignages accusant la star de Sex and the City de viol et d’agression sexuelle. Un clip réalisé avec humour en réponse à la mort de son personnage, qui a succombé à une crise cardiaque après une séance de sport sur l’appareil à la fin du premier épisode de And Just Like That, la suite de la série culte.