"And Just Like That" : le retour de "Sex and the City" commence par un choc et une polémique

Si vous avez prévu de découvrir les deux premiers épisodes de And Just Like That, le titre donné à la nouvelle saison de Sex and the City, ce vendredi sur Salto, ne lisez pas plus loin. Sinon… Eh bien on vous aura prévenu ! 14 ans après la fin de la série originale, 11 ans après le deuxième film au cinéma, ce retour est sans doute l’un des plus attendus de l’histoire de la télé. L’un des plus redoutés aussi. Inspirée du roman de Candace Bushnell, paru en 1996, Sex and the City racontait les aventures sentimentales de la journaliste Carrie Bradshaw et de sa bande de copines dans un New York de tous les possibles, avec un mélange inimitable de romantisme et d’humour mordant.

"Dans l’ancienne série, les femmes avaient 35 ans et de quoi parlions-nous ? D’une société qui dit aux femmes de 35 ans qu’elles doivent se comporter d’une certaine manière, qu’elles doivent être mariées, être mères et bien se tenir", observait le showrunner Michael Patrick King sur le tapis rouge organisé ce mercredi à Manhattan. "Aujourd’hui elles ont la cinquantaine et la société leur fait toujours la même chose. C’est le même ADN et c’est ça qui est excitant : montrer que les gens sont pleins d’émotions et que l’âge n’est qu’un nombre."