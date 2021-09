"Sex and the City" en deuil : l'acteur Willie Garson est mort à l'âge de 57 ans

C'est une nouvelle terrible pour les fans et toute l'équipe de Sex and the City. L'acteur américain Willie Garson est mort ce mardi à l'âge de 57 ans des suites d'un cancer du pancréas, a révélé le magazine People. Dans la célèbre série de HBO, il incarnait Stanford Blatch, le meilleur ami de Carrie Bradshaw, l'héroïne et narratrice interprétée pare Sarah Jessica Parker.

La nouvelle de sa disparition est d'autant plus brutale qu'il y a quelques semaines encore, il avait été photographié sur le tournage de la nouvelle saison, en cours de tournage à New York. "Je ne pouvais rêver d'un meilleur partenaire", a réagi sur Instagram l'acteur Mario Cantone qui jouait Anthony Marentino, le mari de Stanford à l'écran.