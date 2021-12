"Sex and the City" : l’acteur Chris Noth, alias Mr. Big, accusé d’agressions sexuelles

C’est un véritable coup de tonnerre dans le monde des séries. L’acteur américain Chris Noth, 67 ans, célèbre pour le rôle de Mr. Big dans la série Sex and the City, est accusé d’agressions sexuelles par deux femmes qui s’expriment sous pseudonyme auprès du Hollywood Reporter. Zoe, 40 ans, et Lily, 31 ans, dénoncent des faits qui se seraient déroulés respectivement à Los Angeles en 2004 et à New York en 2015.

Zoe avait 22 ans lorsqu’elle a croisé pour la première fois l’acteur, à Los Angeles, dans une société où elle venait de décrocher un petit boulot. Après l'avoir draguée devant ses collègues, il récupère son numéro dans l'annuaire des collaborateurs et la bombarde de messages téléphoniques. "Mon patron me disait : 'tu as un message de Mr Big sur ton répondeur' !", raconte-t-elle.