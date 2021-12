"Sex and the City" : une marque de vélos d'appartement réagit avec humour après la mort d'un personnage culte

C’est la crise chez Peloton ! Dans les heures qui ont suivi la diffusion aux États-Unis du premier épisode de "And the Just Like That", la nouvelle saison de Sex and the City, l’action de cette célèbre marque de vélos d’appartement a perdu 11% à la bourse de New York. Si vous n’avez pas encore vu la scène en question, passez votre chemin pour éviter le spoiler. Les autres, vous pouvez reprendre la lecture de cet article.

Comme vous le savez, Mr. Big, le mari de Carrie Bradshaw, interprété par Chris Noth, a succombé à une crise cardiaque en repoussant ses limites sous les ordres de l’instructrice virtuelle Allegra. Un drame pour l’héroïne jouée par Sarah Jessica Parker, pour les fans de ce couple mythique, mais surtout pour Peloton, la marque de l'appareil, dont le nom apparaît en gros à plusieurs reprises.