"Sex and the City" : la série de retour… mais sans l’une de ses héroïnes

Que sont devenues Carrie Bradshaw et ses meilleures amies ? Les fans vont bientôt le savoir puisque HBO annonce le retour de Sex and the City pour une nouvelle saison de 10 épisodes, 16 ans après la diffusion de la sixième, et la sortie de deux films, en 2008 et 2010, mais aussi d’une série préquel, The Carrie Diaries en 2013.

Dimanche soir, les comédiennes Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, alias Miranda Hobbes et Kristin Davis, alias Charlotte York, avaient partagé sur leurs réseaux sociaux un teaser intégrant des images des rues de New York tandis que l’héroïne tape ces quelques mots : "And just like that… The Story continues" (et juste comme ça… l’histoire continue). And just like that sera également le sous-titre de cette nouvelle saison.