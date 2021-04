"Sex and the City" : le personnage d'Aidan, deuxième amour de Carrie Bradhsaw, fera aussi son retour

LOVE IS IN THE AIR - Ancien fiancé éconduit de la plus douloureuse des manières par Carrie à l’écran, l’acteur John Corbett a confirmé qu’il ferait partie de la nouvelle série produite par HBO Max. Mais on se demande bien pourquoi…

Il en parle comme d’une nouvelle "très excitante". John Corbett a annoncé qu’il figurerait au casting de And just like that…, les dix épisodes inédits de Sex and the City commandés par la plateforme HBO Max qui suivront les pimpantes New Yorkaises dans leur nouvelle vie de quinquagénaires en pleine pandémie. "Je serai dans la série, je crois que je serai dans pas mal d’épisodes", explique à Page Six l’interprète du tendre Aidan qui a fait battre le cœur de Carrie Bradshaw avant qu’elle ne brise le sien. "J’adore tous ces gens, ils ont été très sympas avec moi", commente-t-il à propos de l’équipe du show emmené par Sarah Jessica Parker.

Un retour de flamme avec Carrie ?

De 2000 à 2003, l’acteur américain de 59 ans est apparu 22 fois dans la série. Pour le meilleur et pour le pire. Après un coup de foudre dans un magasin de meubles, Aidan s’est fiancé avec l’héroïne qui a fini par le tromper avec son autre grand amour Big – qu’elle épousera à la fin du premier film. Les deux anciens amants se sont retrouvés par hasard à Abu Dhabi lors du deuxième film dérivé du programme sorti en 2010. Mais après un repas romantique et un baiser, Carrie a mis fin à sa crise existentielle pour mieux retrouver les bras de son mari.

Alors que vient donc faire Aidan dans cette suite de Sex and the City ? En février, le toujours bien informé Page Six rapportait cette nouvelle série, déjà privée de la pimpante Samantha Jones, se passerait aussi des services de Big et peut-être de Steve, la moitié de Miranda. Presque une trahison pour les fans qui ont suivi les déboires sentimentaux de Carrie et de ses copines pendant six saisons et deux films. Ne vous méprenez pas. L’idée de revoir le touchant personnage de John Corbett est loin d’être déplaisante. Celle de l’imaginer retomber dans les bras d’une Carrie aux travers égoïstes beaucoup moins.

La direction de HBO Max, qui n’a pas réagi aux déclarations de John Corbett, avait promis des retrouvailles avec "certains visages familiers". Mais sans préciser lesquels. "Les héroïnes sont à un moment différent de leurs vies. Elles ne sortiront pas comme elles le faisaient quand elles avaient la trentaine. Donc la manière de raconter leur histoire sera différente", précisait la plateforme à l’annonce de cette suite de Sex and the City. Chris Noth, l’interprète de Big, a laissé entendre que ses adieux à Carrie n’avaient peut-être pas encore sonné. "Tout change. Même les annonces faites dans les torchons", a-t-il commenté sur Instagram à propos des informations de Page Six le concernant. Le retour du triangle amoureux Carrie-Aidan-Big ? On demande à voir.

Delphine DE FREITAS