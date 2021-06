"Sex and the City", la suite : Miranda, Carrie et Charlotte réunies sur un premier cliché

Enfin réunies. Alors que le tournage de la suite de Sex and the City débutera cet été à New-York, Sarah-Jessica Parker a publié une photo d’elle en compagnie de Kristin Davies et Cynthia Nixon, alias Charlotte et Miranda, posant tout sourire. "Ensemble à nouveau", a commenté l'interprète de Carrie qui a également posté un autre cliché pris durant la séance de lecture du scénario de ce reboot baptisé And Just Like That…

Près de 20 ans après la diffusion du dernier épisode de Sex and the City, toute l'équipe est donc prête pour tourner les dix épisodes inédits qui seront prochainement diffusés sur la plateforme HBO Max. Toute l'équipe ou presque, puisque Kim Cattrall, l'interprète de Samantha, ne fera pas partie de l'aventure en raison de désaccords avec Sarah-Jessica Parker.