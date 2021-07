"Sex/Life" sur Netflix : Sarah Shahi et Adam Demos sont vraiment en couple

C'est la série dont tout le monde parle en ce moment. Lancée le 25 juin, Sex/Life fait un carton sur Netflix. Dans la veine de 50 nuances de Grey (le sado masochisme en moins) ou de 365 DNI (le respect en plus), la fiction érotique émoustille les abonnés de la plateforme et les internautes. Inspiré du roman autobiographique 4 hommes en 44 chapitres de BB Easton, la série nous plonge dans l'intimité de Bille, une femme au foyer qui étouffe dans son quotidien. Alors que son mariage ne la satisfait plus, elle se remet à penser à son ex, Brad, un sulfureux producteur de musique avec qui elle a vécu une passion dévorante.

Parsemées de scènes de sexe et de nudité plus hot les unes que les autres, Sex/Life fonctionne grâce à l'alchimie parfaite entre les deux comédiens principaux Sarah Shahi et Adam Demos. Et pour cause, le couple à l'écran est également un vrai couple dans la vie. Le comédien australien de 36 ans (vu dans Unreal et Falling Inn love) et l'actrice de 41 ans (L Word, Person of Interest) ont eu le coup de foudre sur le tournage.