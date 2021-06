Sexe et religion : "Benedetta", le film qui va secouer la Croisette

Ne comptez pas sur Paul Verhoeven pour s’assagir. À 82 ans, le cinéaste néerlandais n’a rien perdu de son goût pour la provocation comme en témoigne Benedetta, son nouveau film en lice pour la Palme d’or du 74e Festival de Cannes. En salles dans toute la France le même jour, ce drame historique véhicule toutes les obsessions, ou presque, de l’un des auteurs européens les plus libres de sa génération qui, après avoir le succès en salles et aux César de Elle avec Isabelle Huppert, a de nouveau fait équipe avec le producteur Saïd Ben Saïd pour l’un des projets les plus ambitieux et personnels de sa carrière.

Nous sommes au XVIIe siècle et la petite Benedetta Carlini, fille aînée d’un notable de Toscane, rejoint le couvent de Pescia, dirigé d’une main de fer par sœur Felicita (Charlotte Rampling). Dix-huit ans plus tard, alors que la peste ravage la région, Benedetta (Virginie Efira) est devenue la plus pieuse de toutes, assaillie par des visions un brin risibles du Christ protecteur. Jusqu’au jour où elle croise la route de Bartolomea (Daphne Patakia), la fille d’un paysan violent qu’elle décide de prendre sous son aile. Et qui suscite chez elle des pulsions jusque-là insoupçonnées…