Shaggy : "Sting a une façon bien à lui de faire de la musique, (...) et habituellement dans la musique que je fais, on n'a pas tout ça"

Sting et Shaggy publieront vendredi un album commun, entre pop et reggae. Le bassiste et chanteur du groupe pop-rock The Police et le chanteur jamaïcain de 49 ans forment un duo détonant. Le nom du disque, "44/876", vient des indicatifs téléphoniques de leurs pays respectifs. A noter que les deux artistes se sont rencontrés grâce au manager de l'un et du directeur artistique de l'autre pour un projet qui ne devait être qu'un seul duo au départ. Ils seront en tournée dans le sud de la France pour environ six dates cet été.



