Sharon Stone annonce la mort de son neveu de 11 mois

Elle avait invité ses fans à "prier pour lui". "Nous avons besoin d’un miracle", avait insisté Sharon Stone vendredi, expliquant que son neveu et filleul River William Stone se trouvait dans un état grave à l’hôpital. Le petit garçon de 11 mois est décédé trois jours plus tard, comme l’a annoncé l’actrice américaine lundi 30 août.

C’est sur le même réseau social que Sharon Stone avait alerté ses fans sur l’état de santé de son neveu. "On l’a retrouvé dans son lit et tous ses organes étaient défaillants", expliquait-elle en légende d’une photo montrant le petit garçon surchargé d’équipements médicaux. River William était le troisième enfant de Patrick Stone, le frère de la star hollywoodienne, et de sa femme Tasha. Cette dernière a rendu hommage à son fils, "le garçon le plus doux de l’univers", sur sa page Facebook.