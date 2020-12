Accusé de violences conjugales, Shia LaBeouf va-t-il être blacklisté à Hollywood ? AFP

MAUVAISE PASSE – Dans l’œil du cyclone depuis la plainte pour violences conjugales déposée par la chanteuse FKA Twigs, l’acteur américain semble avoir grillé ses chances de faire un retour au premier plan. Ni son mea culpa public ni sa romance naissante avec la comédienne Margaret McQualley ne semblent en mesure de redorer son image dans l’Amérique post-MeToo.

Avec son physique de boy next door, son goût pour la tchache et sa sensibilité à fleur de peau, Shia LaBeouf fut l’une plus belles promesses du cinéma américain au tournant du millénaire. En 2007, le premier volet de la saga Transformers propulsera même ce fils d’un vétéran du Vietnam et d’une ballerine hippie au rang de superstar. Trop haut, trop vite ? De déclarations tapageuses en frasques privées, le Californien a tout fait depuis, ou presque, pour saborder sa place au sommet. Le dépôt début décembre d’une plainte pour violences conjugales de son ex-compagne, la chanteuse anglaise FKA Twigs, à laquelle a décidé de se joindre la styliste Karolyn Pho, ne va pas arranger ses affaires, au contraire. L’acteur aujourd’hui âgé de 34 ans a beau avoir reconnu publiquement ses torts, Hollywood ne semble plus vouloir transiger avec ce genre de comportements. "Il ne s’agit pas de la carrière de Shia. Il s’agit de s’assurer que les traumatismes et la douleur infligés à mes clientes et à d’autres ne se reproduisent pas", résume dans Variety Bryan Freedman, l’avocat des deux jeunes femmes auxquels Mia Goth, l’épouse de l’acteur de 2012 à 2018, a renoncé à se joindre à la dernière minute.

Shia a besoin d’aide et il le sait. Nous recherchons activement le genre de traitement hospitalisé à long terme, intensif et important dont il a désespérément besoin - L'avocat de Shia LaBeouf

Des rumeurs de violences conjugales avaient circulé très tôt durant leur idylle. Mais c’était avant la naissance du mouvement #MeToo, et la libération de la parole qu’il a engendrée. Conscient de la gravité de la situation suite aux accusations de FKA Twigs, Shia LaBoeuf a fait appel aux services de Shawn Holley, l’un des avocats de l’ancien footballeur O.J. Simpson, acquitté du meurtre de sa femme lors d’un procès qui a marqué les esprits, au milieu des années 1990. "Shia a besoin d’aide et il le sait. Nous recherchons activement le genre de traitement hospitalisé à long terme, intensif et important dont il a désespérément besoin", plaide ce dernier. Dans le camp d’en face, on prend soin de rappeler que c’est justement parce qu’il a refusé de se faire soigner, malgré ses demandes répétées, que la chanteuse britannique a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.

L'acteur va-t-il être contraint à un grand déballage scabreux, comme celui auquel ont assisté les médias du monde entier cet été, lors du procès intenté par Johnny Depp à un tabloïd anglais qui l’accusait d’être un "cogneur de femmes", suite aux déclarations de son ex-femme, l’actrice Amber Heard ? En reconnaissant d’emblée ses torts, contrairement à son aîné, Shia LaBeouf semble vouloir limiter les dégâts.

Reste que si la justice pourrait être sensible à ce mea culpa, rien ne dit que son milieu professionnel en fera autant. En janvier dernier, la présentation à Sundance de Honey Boy, une fiction autobiographique dans lequel il jouait son propre père, évoquant leur relation conflictuelle, lui avait attiré d’excellentes critiques. C’est d’ailleurs sur ce film qu’il avait fait la connaissance de FKA Twigs.

Depuis, la rumeur d’une collaboration avec Marvel Studios circulait. Et son rôle de père meurtri par la mort de son enfant dans le drame Pieces of woman, en ligne le 7 janvier sur Netflix, faisait de lui un candidat sérieux aux prochains Oscars pour de nombreux observateurs. Aujourd’hui ses chances serait réduite à zéro. Et comme Johnny Depp, viré du troisième volet des Animaux Fantastiques, son nom risque vite de devenir "radioactif", pour reprendre une expression du Hollywood Reporter au sujet de la star de Pirates des Caraïbes.

En couple avec la fille d'Andie McDowell

Dans cette tempête médiatico-judiciaire, Shia LaBeouf peut toutefois compter sur le soutien de sa nouvelle compagne, la comédienne Margaret Qualley. La fille d’Andie McDowell, âgée de 26 ans, s’affiche publiquement avec le comédien depuis novembre dernier, après lui avoir donné la réplique sur le tournage de Love Me Like You Hate Me.

Un clip réalisé par sa sœur aînée, la chanteuse Rainey Qualley, alias Rainford, qui contient une scène de sexe pour le moins réaliste entre les deux comédiens. Le 19 décembre, quelques jours après le dépôt de plainte de FKA Twigs, les tourtereaux ont été aperçus enlacés à l’aéroport de Los Angeles… Comme si de rien n’était.

Jérôme Vermelin