Shy'm maman : la chanteuse a donné naissance à un petit garçon

Elle va enfin goûter aux joies de la maternité. La chanteuse Shy'm a annoncé la naissance de son premier enfant sur son compte Instagram. Ce mercredi 27 janvier, vers 2 heures du matin la comédienne de Profilage a posté une photo d'elle en noir et blanc sur laquelle on aperçoit la main d'un nourrisson. "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", a écrit la jeune maman visiblement aux anges.

Une belle nouvelle pour l'artiste âgée de 35 ans qui rêvait de fonder une famille depuis très longtemps mais dont le parcours n'a pas été évident. Le 31 octobre, elle révélait avoir été victime d'une grossesse extra-utérine. "Il y a un an jour pour jour, je me suis retrouvée à l'hôpital, le ventre et le cœur à l'envers, en pleine Halloween, en plein GEU [grossesse extra-utérine, ndlr], en plein horror movie", avait confié Shy'm sur Instagram.