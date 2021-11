Shy’m tire son lait dans son premier clip depuis la naissance de son fils

Elle n’avait plus sorti de titre inédit depuis un an. Après un détour par la série Profilage sur TF1, Shy’m a repris le micro pour un single qu’elle a teasé toute la semaine à ses fans impatients. Il a leur a fallu attendre jeudi pour découvrir le clip de "Tadada Tututu", un morceau aux sonorités dancehall qui sonne comme une invitation à se déhancher.

Installée dans le cockpit, Shy’m regarde la caméra avec assurance alors que deux tire-laits sont attachés à sa poitrine. "Parce qu’on est toutes des p*** d’avions de chasse qui pilotons nos vies, menons nos combats, avec dévotion et Amour, parfois seules aux commandes, et sans (a)voir de piste d’atterrissage", écrit sur Instagram celle qui est devenue mère d’un petit garçon au début de l’année . Dans la même séquence du clip, une autre femme allaite son enfant. Des images encore trop rares dans les médias.

C’est déjà dans un clip que Shy’m avait dévoilé sa future maternité, embrassant son nouveau statut de mère de famille. Si l’arrivée de son fils lui avait inspiré un album, elle explique à PureCharts avoir mis de côté ce projet pour se lancer dans un autre inspiré de sa vie actuelle "très colorée et très joyeuse". "Je suis une nouvelle femme ! Je me sens un peu plus forte, il y a comme une sensation d’avoir envie de prendre des risques (…). C’est maintenant qu’il faut les prendre. Aujourd’hui, ma raison de vivre est chez moi, elle fait 75 centimètres. Le reste, c’est que du plus, que du bonheur", dit-elle. La sortie de son prochain disque est prévue pour début 2022.