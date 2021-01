"Si j’étais un homme, je demanderais pardon" : les propos de Camélia Jordana ne passent pas

Camélia Jordana s'offre une nouvelle polémique. Après s'être attirée les foudres du ministre de l'Intérieur et de plusieurs syndicats de police pour avoir déclaré qu'elle ne se sentait "pas en sécurité face à un flic", l'ex-candidate de la "Nouvelle Star" s'attire une fois de plus les foudres des Internautes. Interrogé par nos confrères de L'Obs dans le cadre de la sortie de son prochain album, Facile le 29 janvier prochain, la chanteuse et comédienne a tenu un discours qui a fait réagir.

Ouvertement féministe, la jeune femme de 28 ans est revenue sur la genèse de ce nouvel opus. Elle explique notamment que le titre Si j'étais un homme est né d'une agression qu'elle a subie alors qu'elle roulait en trottinette électrique et qu'un chauffeur de taxi lui est rentré dedans. "Je suis descendue, je l'ai regardé, interloquée, et il s'est permis de me gueuler dessus. J'étais furieuse en arrivant au studio et en me demandant : si j'avais été un mec haut de 2 mètres est-ce que cet homme se serait permis de rouler sur une trottinette et de hurler ?", détaille Camélia Jordana.