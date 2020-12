"Si vous me faites chialer dès le matin..." : on a assisté à la dernière conférence de rédaction de Jean-Pierre Pernaut

"J'ai failli pas venir !" Il est arrivé à l’aube, comme chaque matin depuis 33 ans. Avec le sourire et un bon mot. Il n’est pas encore 8 heures du matin que Jean-Pierre Pernaut rejoint déjà son équipe pour un premier brief de l’actualité en petit comité. Café, gourmandises et paquets cadeaux… Dans une ambiance intimiste et conviviale, le "patron" consulte la dépêche AFP qui lui est consacrée. "Après avoir présenté, selon ses propres calculs, quelques 7.000 JT…", lit-il à haute voix. "7.000 ?", s’arrête-t-il, presque étonné.

Pour cette der des der, l’équipe du 13h a concocté un JT presque entièrement consacré à ce monstre sacré de la télévision française. Avec quelques surprises à la clé ? "En fait c’est ça qui m’angoisse !", nous confie-t-il entre deux portes. La première, c’est la standing ovation qui l’accueille à son arrivée en salle de conférence de rédaction, sur les coups de 8h30. "Je savais bien qu’il ne fallait pas que je vienne aujourd’hui !", lance-t-il, un brin d’émotion dans la voix.