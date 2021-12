Le chanteur Slimane quitte brutalement les réseaux sociaux

Si l'interprète d'Avant toi n'a pas donné davantage d'explications, on peut imaginer qu'il a eu envie de faire une pause après ces dernières années qui ont été très chargées. Il y a quelques semaines, Slimane et Vitaa annonçaient d'ailleurs à leurs fans qu'ils allaient mettre un terme à leur duo.

"C'était notre dernière, on va repasser l'un et l'autre en solo", lançait Slimane très ému alors que les deux artistes venaient de recevoir le NMA du groupe/duo francophone de l'année des mains d'Inès Reg et Tom Gregory. "Je voulais te dire vraiment du fond du cœur (…), je n'ai pas rencontré une chanteuse, ni une amie, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille, comme s'il fallait que l'on se trouve. Tu m'as aidé à être quelqu'un de meilleur et tu vas me manquer tous les jours quand on va s'arrêter", admettait-il en larmes.