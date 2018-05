"So Calypso", un 22ème album à l'image de la reine du calypso

A 78 ans, à la fois ambassadrice de Trinité-et-Tobago et porte-voix de l'émancipation des femmes, Calypso Rose est la mamie dont tout le monde rêve. La chanteuse trinidadienne a su séduire les Français avec son disque "Far from home", produit par Manu Chao en 2016, et qui lui a notamment valu une Victoire de la musique. La reine du Calypso a écrit plus de 800 chansons depuis ses 15 ans et sort ce vendredi un album de reprise, "So calypso", plongé dans une ambiance blues et reggae sca. Elle sera en concert dans la soirée à Mulhouse et se retrouvera dans tous les festivals d'été.



