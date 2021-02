L'Abbé Pierre, Coluche et Simone Veil en tête des personnalités les plus marquantes de ces 40 dernières années

Année après année, il continue d'occuper une place de choix dans le cœur des Français. L'Abbé Pierre est la personnalité française la plus marquante de ces 40 dernières années, selon un sondage réalisé par TF1 avec ToLuna*. Alors que le JT de TF1 souffle ses 40 bougies ce mardi 16 février, la première chaîne a sondé le grand public sur celles et ceux dont les actions ont durablement marqué les esprits.

Et sans surprise, le fondateur d'Emmaüs est en tête avec 55% des voix, devant l'humoriste et fondateur des Restos du coeur Coluche (52%), de l'icône de la lutte pour les droits des femmes Simone Veil (23%), de l'ancien président de la République François Mitterrand (20%), du chanteur décédé en 2017 Johnny Hallyday(15%) et de la religieuse Sœur Emmanuelle (14%). Ils sont suivis de l'ancien président de la République Jacques Chirac (13%), de la comédienne Brigitte Bardot (12%), des chanteurs Charles Aznavour et Jean-Jacques Goldman, de l'explorateur océanographique Jacques Yves Cousteau, et de l'actuel président Emmanuel Macron qui récoltent tous les quatre 11% des votes.