Sorti de prison il y a moins un an, le rappeur MHD dévoile un nouveau single

Il fait son grand retour sur la scène musicale. Moins d'un an après sa sortie de prison, le rappeur MHD a dévoilé ce jeudi un nouveau titre baptisé King Kong, issu de sa série Afro Trap dont le dernier volet était sorti le 26 janvier 2018, juste avant que sa carrière soit stoppée par des ennuis judiciaires. En janvier 2019, le jeune prodige du rap âgé aujourd'hui de 26 ans avait été mis en examen pour "homicide volontaire" et écroué dans une affaire de règlement de comptes supposé entre bandes rivales du Xe et du XIXe arrondissement de Paris. Placé en détention provisoire pendant un an et demi, il a été libéré sous contrôle judiciaire le 16 juillet dernier.

"Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m'exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence", avait alors tweeté l'artiste. "Le contrôle judiciaire est confirmé par la chambre de l'instruction. Les investigations vont se poursuivre", expliquait alors à l'AFP son avocate, Me Elise Arfi.