"France" de Bruno Dumont, ou la satire ratée de l’info spectacle

France débute par une scène irrésistible. Star d'une chaîne d'info en continu, l’héroïne incarnée par Léa Seydoux interroge Emmanuel Macron durant une conférence de presse à l’Élysée. Magie du numérique, l’illusion est bluffante. Mais alors pourquoi la suite de cette pseudo-satire du monde des médias sonne-t-elle aussi faux ? Le principal écueil du film de Bruno Dumont, réalisateur et scénariste qu’on a connu plus inspiré, de L’Humanité à Ma Loute, est sans doute de fantasmer des coulisses qu’il n’a visiblement jamais fréquentées.

Dans le monde imaginaire de Bruno Dumont, France enfile casque et treillis un matin pour aller filmer des rebelles dans un pays en guerre. Sur place, elle met en scène ses interlocuteurs pour avoir des images choc et se donner le beau rôle. Puis revient le lendemain à Paris présenter son reportage bidonné dans son propre talk-show où elle débat de la marche du monde avec des experts qui n’ont pas le centième de son charisme. Ni le tailleur Chanel. Vous n’avez jamais vu cette émission ? Nous non plus.