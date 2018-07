"Mamma Mia!" de retour au cinéma

Dix ans après le succès du film culte "Mamma Mia!", qui a attiré 1,6 million de spectateurs, le second volet de la saga débarque au cinéma ce mercredi. "Mamma Mia! Here we go again" est un prequel du premier épisode. Ce film d'Ol Parker nous fait essentiellement suivre le parcours de jeunesse de Donna (mère de Sophie) jusqu'à l'âge adulte. Pendant presque deux heures durant lesquelles les acteurs chantent eux-mêmes, on a une succession de chorégraphies et de chansons. Un "feel good movie" fait pour les fans du groupe Abba et de comédies musicales, mais dont on tarde à trouver le scénario...