Michaël Youn : "On ne se moque pas de la religion... Les valeurs du film sont les valeurs de la religion"

Michaël Youn est de retour au cinéma avec une super comédie intitulée "Christ(off)" et réalisée par Pierre Dudan. Ce film raconte l'histoire du Père Marc, joué par Lucien Jean-Baptiste, qui doit monter un groupe de musique et récolter des fonds afin de construire un hôpital en Haïti. Le casting, composé entre autres de Jarry, de Vincent Desagnat et de Simon Astier, nous offre des scènes hilarantes. Malgré un scénario mal ficelé et quelque peu vulgaire, le long-métrage se montre très moderne dans l'écriture des blagues, avec des scènes qui pourraient bien devenir cultes.



Ce mardi 10 juillet 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente "Christ(off), un film de Pierre Dudan.