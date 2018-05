Une exposition consacrée aux super-héros en Lego à La Villette

L'exposition "The Art of Brick : DC Super Heroes" a déjà attiré deux millions et demi de visiteurs dans le monde. Nathan Sawaya, un ancien avocat à Wall-Street reconverti dans l'art, y expose des œuvres déroutantes. Il ne s'agit ni tableau ni de statut, mais de sculptures en brique de Lego. Superman, Wonder Woman, Joker et Catwoman sont les stars de cette exposition. Nous y avons posé nos caméras, suivez le guide !