Pour ses 60 ans, Jim Carrey décroche la première place des charts avec The Weeknd

IMPROBABLE – L’acteur canadien Jim Carrey, qui fête ce lundi ses 60 ans, est l’invité surprise de "Dawn FM", le nouvel album de son compatriote The Weeknd. Le fruit d’une rencontre pour le moins insolite.

Abel Tesfaye, alias The Weeknd, avait 4 ans lorsque sa mère l’a emmené voir The Mask au cinéma. À l’époque il n’imaginait sans doute pas qu’il fêterait son 30ème anniversaire en compagnie de Jim Carrey en personne. Nous sommes en février 2020, à Los Angeles, et grâce à un ami commun, les deux artistes canadiens échangent par SMS depuis quelques semaines. "Il vivait à deux immeubles de chez moi", a raconté l’an dernier The Weeknd dans GQ. "Il avait un télescope, j’avais un télescope. La veille de mon anniversaire, il m’a demandé ‘tu habites où ? À quel étage’. On s’est mis à bavarder et en regardant dans nos télescopes, on s’est vu (…) Le lendemain matin, il a débarqué chez moi et nous sommes allés prendre notre petit-déjeuner ensemble."

Bientôt de retour au cinéma

Moins de deux ans plus tard, cette belle amitié a donné naissance à une collaboration inédite puisque Jim Carrey est le narrateur de Dawn FM, l’album concept de The Weeknd, paru le 9 janvier. À la manière d’un DJ un brin mystique, il invite l’auditeur à bord d’une station de radio imaginaire, à la fin de la première piste, et revient à intervalles réguliers jusqu'à la dernière.

Remplis de tubes en puissance, dont le premier single "Take my Breath", le disque s’est installé en tête des charts un peu partout dans le monde. Un joli cadeau d’anniversaire pour l’acteur qui fête ce lundi ses 60 ans. Par le passé, il s’était essayé à la chanson à quelques reprises en reprenant notamment "I am the Warlus" sur une compilation hommage aux Beatles, sortie en 1998. Champion du box-office au tournant du millénaire, Jim Carrey s’est fait plus rare ces dernières années, en raison d’une série de problèmes personnels, et notamment la mort par overdose de son ex-compagne, Cathriona White, en 2015. On le reverra au cinéma le 30 mars prochain dans Sonic 2 où il reprend le rôle du méchant Dr Robotnik.

