"Sparring", l'hommage aux boxeurs anonymes

Le film "Sparring" de Samuel Jouy sort en salles le mercredi 31 janvier 2018. A l'affiche, Mathieu Kassovitz et l'ancien champion du monde WBA Souleymane M'baye. C'est l'histoire d'un boxeur qui, durant sa carrière, a connu plus de défaites que de victoires. Avant de décrocher, il décide pourtant de devenir le sparring-partner d'un grand champion. Il entraînera et encaissera ainsi les coups de son boxeur pour nourrir sa famille, même si celle-ci n'approuve pas. Une histoire de boxe qui sort des sentiers traditionnels, mais surtout, qui rend hommage à ces boxeurs de l'ombre "qui s'en prennent plein la gueule et qui touchent 20 fois moins que le mec qui est la star du soir" comme le dit son réalisateur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.