"Speakeasy", cap sur les années 30

Entre gangsters, pin-up, cirque, acrobaties et charleston, le spectacle "Speakeasy" nous emmène dans un bar clandestin des années 30. Sur scène, six personnages incarnés par la compagnie The Rat Pack alternent les arts du cirque à la manière d'un film muet. Une représentation à couper le souffle grâce à la performance des artistes qui réussissent à nous transmettre des émotions, du frisson et une touche d'humour. Le spectacle se joue au Palais des Glaces jusqu'au 1er septembre prochain.



