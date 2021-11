"Squid Game" : aura bien une saison 2, confirme le créateur de la série de Netflix

"Je suis en train de l'imaginer et de réfléchir à sa structure. Il est beaucoup trop tôt pour vous dire quand et comment cette saison 2 verra le jour", a-t-il poursuivi alors que Netflix n'a pas encore confirmé la nouvelle de son côté. Alors qu'il avait confié que l'écriture avait été éprouvante pour lui et qu'il ne rempilerait qu'à la condition de partager le travail avec d'autres scénaristes et réalisateurs, Hwang Dong-Hyuk va devoir faire preuve d'imagination pour offrir aux fans une suite à la hauteur de leurs attentes.