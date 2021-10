VIDÉO - "Squid Game" : c’est quoi cette série Netflix qui affole les réseaux sociaux ?

Attention, phénomène ! Dans la nouvelle série sud-coréenne, Squid Game sur Netflix, le réalisateur et scénariste Hwang Dong Hyuk imagine un jeu mortel dans lequel des centaines d'hommes et de femmes endettés risquent leur vie dans des épreuves inspirées des jeux de notre enfance. Le but ? Être le dernier survivant et gagner plus de 30 millions d'euros.

Tout commence avec Seong Gi-hun, père divorcé qui vit avec sa mère, sans véritable boulot depuis dix ans. Le peu d’argent qu’il gagne ou vole, il le joue en pariant sur des courses de chevaux, quitte à perdre le maigre pécule devant servir à acheter un cadeau d’anniversaire à sa fille. Abordé par un inconnu qui lui propose de participer à un jeu, il se retrouve confronté à 455 autres participants, hommes et femmes, tous issus de milieux différents. Et tous les coups sont permis pour survivre !