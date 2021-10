Des baskets qu'on s'arrache, un numéro maudit... "Squid Game", la série qui rend tout le monde fou

C'est le phénomène de cette rentrée. Pas un jour ne passe sans qu'on parle de Squid Game. Lancée le 17 septembre sur Netflix, cette série coréenne connaît un succès aussi fulgurant qu'inattendu. Pour tous ceux qui seraient passés à côté, Squid Game suit l'histoire d'une centaine de personnes en proie à des difficultés financières qui se retrouvent à participer à une compétition d'une cruauté extrême et dont les épreuves sont inspirées par les jeux de notre enfance. Le but ? Être le dernier survivant et espérer ainsi plus de 30 millions d'euros. Malgré sa violence poussée à l'extrême, la fiction qui dénonce les dérives du capitalisme est en passe de devenir la série la plus populaire de l'histoire du géant du streaming. De quoi rendre fou les fans, qui ont des comportements plus ou moins étranges.