"Squid Game" : le créateur de la série dévoile les pistes d'une éventuelle saison 2

Pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène sud-coréen, Squid Game suit le parcours de 456 personnes surendettées qui participent à une compétition d'une extrême violence dont les épreuves sont inspirées par les jeux de notre enfance. Le but du jeu ? Être le dernier survivant et remporter plus de 30 millions d'euros.

Squid Game aura-t-elle une saison 2 ? Bien que Netflix n'ait rien acté pour le moment, on voit mal la plateforme ne pas donner une suite à sa série qui connait un succès mondial sans précédent. Lancée le 17 septembre, la fiction avait déjà été vue par 111 millions de foyers abonnés moins d'un mois plus tard, un record absolu pour un démarrage de série sur la plateforme.

"Je n’ai pas de plans bien développés pour Squid Game 2. C’est assez fatigant rien que d’y penser", a confié fin septembre a confié Hwang Dong-hyuk, le créateur, scénariste et réalisateur de la série à Variety , admettant que l'écriture avait été éprouvante pour lui. "Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle des auteurs et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés", a-t-il concédé.

Si la première saison se termine de manière assez ouverte, Hwang Dong-hyuk a confié mi-octobre au Hollywood Reporter qu'il aimerait bien explorer d'autres pistes. "Par exemple, l'histoire du policier et l'histoire de son frère, le Front Man. Donc, si je finis par créer la saison 2, j'aimerais explorer cette histoire - que se passe-t-il entre ces deux frères ?" La deuxième saison pourrait ainsi nous plonger avec plus de détails dans les coulisses de l'organisation du jeu morbide.

"Je pourrais aussi rentrer dans l'histoire de ce recruteur en costard qui joue au jeu de ddakji avec Gi-hun et lui donne la carte dans le premier épisode. Et, bien sûr, nous pourrions suivre l'histoire de Gi-hun alors qu'il fait demi-tour et explorer davantage la façon dont il va naviguer dans ses calculs avec les personnes qui conçoivent les jeux." Une chose est sure : Netflix ne devrait pas laisser filer sa poule aux œufs d'or.