La violence de "Squid Game" s'invite dans les cours de récré

Squid Game va-t-elle bientôt envahir les cours d'école en France ? Alors que la série coréenne fait un carton sur Netflix, une école belge tire la sonnette d'alarme. Certaines scènes de la fiction pourtant interdite aux moins de 18 ans ont été reproduites dans la cour de l'école communale d'Erquelinnes, dans la province de Hainaut, qui a immédiatement alerté les parents sur Facebook.

"Vous avez sûrement entendu parler de cette série Squid Game. Des personnages sont amenés à jouer à des jeux d’enfants et s’ils perdent, ils sont éliminés, on les exécute !", explique l'établissement. "Nos élèves s’amusent donc à des jeux style 1-2-3 soleil (comme repris dans la série) et le perdant ou perdante reçoit des coups. Nous sommes très vigilants pour que ce jeu malsain et dangereux soit stoppé", poursuit l'école qui demande aux parents de communiquer avec leurs enfants sur le sujet.