Magali Vaé, Quentin Mosimann, Élodie Frégé, Cyril Cinélu... que deviennent les gagnants de la "Star Academy" ?

SOUVENIRS – TF1 fête à partir de ce samedi les 20 ans de la "Star Academy" avec trois primes exceptionnels. L'occasion de faire le point sur les carrières des huit vainqueurs du programme.

Ils sont huit et ils ont en commun d'avoir remporté une saison de la "Star Academy." S'ils ont eu des carrières plus ou moins réussies, une chose est sûre : l'émission lancée le 20 octobre 2001 a changé leur vie. À l'heure où TF1 donne le coup d'envoi ce samedi 30 octobre de "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans !", trois primes exceptionnels depuis la Seine Musicale, on revient sur les différents parcours de Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Gregory Lemarchal, Magali Vaé, Cyril Cinélu, Quentin Mosimann et Mickels Réa.

Jenifer

Jenifer sur le célèbre fauteuil rouge de "The Voice" − Instagram Jenifer

C'est la grande gagnante de la première saison. Et celle qui s'en est sans aucun doute le mieux sorti puisque la jeune femme a rapidement connu le succès après la fin de l'émission. Aujourd'hui âgée de 38 ans, Jenifer a publié huit albums, devenant une artiste incontournable de la chanson française. La coach de "The Voice" et "The Voice Kids" a également entamé une carrière de comédienne au cinéma (Les Francis, Faut pas lui dire) et à la télévision (Traqués, Le temps est assassin). Elle a également sorti en 2020 sa toute première collection de déco, Ligati. Côté vie privée, elle est la maman de trois garçons, Aaron, 17 ans, qu'elle a eu avec le musicien Maxime Nucci, Joseph, 7 ans, fruit de ses amours avec le comédien Thierry Neuvic, et Juvanni, né en 2021, de son mariage avec Ambroise Fieschi, un restaurateur corse.

Nolwenn Leroy

Nolwenn Leroy a su rebondir après la "Star Ac" − Yann Rabanier

Un an plus tard, c'est au tour de Nolwenn Leroy de remporter la deuxième saison. Tout comme Jenifer, elle surfe sur le succès de la "Star Ac" pour lancer sa carrière qui sera fructueuse puisque la jeune femme aujourd'hui âgée de 39 ans compte à son actif sept albums studio et deux albums live. Son opus Bretonne a même été certifié en 2021 double disque de diamant pour des ventes dépassant le million d'exemplaires. Marraine de la Fondation Abbé-Pierre, elle fait partie des Enfoirés depuis 2006. Elle est devenue la maman d’un petit Marin en 2017 et dont le papa est l'ancien joueur de tennis Arnaud Clément.

Élodie Frégé

Elodie Frégé cultive un look de pin up chic. Ici au Festival de Cannes de mai 2021. − AFP

Gagnante de la troisième édition du programme, Élodie Fregé a sorti quatre albums. Juré de la "Nouvelle Star" pendant deux saisons sur C8, elle a enchaîné les concerts au sein du collectif Nouvelle Vague. En 2010, elle s'essaie à la comédie dans Potiche, de François Ozon. Côté cœur, elle a vécu une romance médiatisée avec Gian Marco Tavani, le candidat du Bachelor.

Grégory Lemarchal

Grégory Lemarchal sacré révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards de 2006 − AFP

La quatrième saison de la "Star Academy" est remportée par Grégory Lemarchal, dont la voix d'ange met tout le monde d'accord. Doté d'une volonté de fer, le jeune chanteur atteint de la mucoviscidose décède moins de trois ans après sa victoire. Entre temps, il est parvenu à réaliser son rêve enregistrant un album Je deviens moi. Le 23 janvier 2006, il est sacré révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards. Pour honorer sa mémoire, ses parents ont créé après son décès une association pour venir en aide aux familles touchées par la mucoviscidose. TF1 a consacré un biopic à Grégory Lemarchal en septembre dernier. La fiction portée par Michael Lumière a réuni 7,3 millions de téléspectateurs.

Magali Vaé

Magali Vaé n'est pas parvenue à faire décoller sa carrière après la "Star Ac". − Intagram Magali Vaé

En décembre 2005, c'est Magali Vaé qui remporte la cinquième saison du programme. Contrairement aux précédents vainqueurs, la jeune femme ne rencontrera jamais le succès. Elle publiera un premier album qui porte son nom, mais ne donnera pas de suite, car Universal ne souhaite pas poursuivre sa collaboration avec la chanteuse. En 2011, elle donne naissance à une petite fille prénommée Elia. Elle crée alors sa propre entreprise d'événementiel et propose ses services de chanteuse pour des anniversaires ou des mariages.

Cyril Cinélu

Cyril Cinélu a participé récemment à la revue du Paradis Latin menée par Iris Mittenaere. − Instagram Cyril Cinélu

Tout comme Magalie Vaé, Cyril Cinélu, le vainqueur de la sixième saison de la "Star Academy", n'a pas non plus vu sa carrière décoller après l'émission. En 2011, il part tenter sa chance à Londres et passe les auditions de "X Factor", dont il est rapidement éliminé. Il s'est produit dans la revue du Paradis Latin menée par Iris Mittenaere et chorégraphiée par Kamel Ouali, ancien professeur de danse de la "Star Academy".

Quentin Mosimann

Mosimann (c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant), dans le clip de "My My Mind". − Capture YouTube

Vainqueur de la septième saison, Quentin Mosimann est parvenu à se faire un nom dans l'électro en devenant un DJ à succès. Coach de la version belge de "The Voice", il a été élu meilleur DJ français en 2014 et squatte régulièrement les classements des disc-jockeys les plus populaires. Il a également composé et arrangé la plupart des titres de Mesdames, l'album de Grand Corps Malade sorti en 2020 et a composé des chansons pour Slimane, dont Frérot.

Mickels Réa

Mikels Réa en 2018 aux côtés de Lenny Kravitz. − Instagram Mickels réa

C'est le dernier gagnant de la "Star Academy" sur TF1 en 2008. Mickels Réa aura du mal à rebondir après l'émission. Malgré la sortie d'un album, il a vite été rattrapé par l'anonymat. Sans pour autant abandonner la musique puisqu'il s'occupe désroamsi d'autres artistes, mais dans l'ombre.

