La "Star Academy" fête ses 20 ans ce soir sur TF1 : à quoi vont ressembler les primes ?

Pour célébrer dignement cet anniversaire, TF1 diffuse trois primes de divertissement exceptionnels tournés depuis la Seine Musicale. Baptisés "Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans" et présentés par Nikos Aliagas, ils nous proposent de revivre les années Star Ac en compagnie de tous ceux qui ont marqué le programme. Au menu : des images inédites, des anecdotes et des reprises des chansons cultes de chacune des saisons.

Et aussi beaucoup de larmes, comme celles de Jenifer, la gagnante de la première édition qui ouvre le bal ce samedi 30 octobre avec ses anciens camarades de promo Mario, Patrice, Carine, François, Jessica et Jean-Pascal. Tous ensemble, ils reprennent La Musique, l'hymne qui a marqué la première saison face à leurs anciens professeurs – Armande Altaï, Kamel Ouali, Matthieu Gonet et Pascal Nègre – et l'ex-directrice et productrice du programme Alexia Laroche-Joubert.

La deuxième partie de l'émission nous ramènera à la saison 5 de la Star Academy aux côtés de Magalie Vaé, Maud, Emilie, Jérémy, Jean-Luc et Pierre. Face à eux, on retrouvera Kamel Ouali, Philippe Lelievre, Christophe Pina, Jasmine Roy, Mathieu Gonet et Nathalie André.

"Star Academy, On s'était dit rendez-vous dans 20 ans", samedi 30 octobre, samedi 6 novembre et samedi 13 novembre sur TF1.