Star d'Instagram, une influenceuse chinoise fait une chute mortelle en prenant un selfie

Le décès de Sophia Cheung rappelle celui d’un touriste français sur l'île thaïlandaise de Koh Samui, en novembre 2019. Ce jeune homme de 33 ans était tombée dans la cascade de Na Mueang 2, haut-lieu touristique, alors qu’il était en train de se photographier.

Selon une étude du All India Institute of Medical Sciences de 2018, les accidents de selfies ont fait 259 morts dans le monde entre octobre 2011 et novembre 2017. L’Inde, avec ses 800 millions de téléphones portables, détient le record mondial en cumulant plus de la moitié des décès devant la Russie, les États-Unis et le Pakistan.